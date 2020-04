Elezioni in Corea del Sud, si vota nonostante il Coronavirus: cittadini alle urne con guanti e mascherine (Di mercoledì 15 aprile 2020) In Corea del Sud si vota nonostante il Coronavirus: cittadini alle urne con guanti e mascherine La Corea del Sud è tra i primi Paesi con un grave focolaio di Coronavirus i cui cittadini si sono recati al voto per le Elezioni legislative da quando è iniziata la pandemia. Il voto si è tenuto oggi, 15 aprile, tra straordinarie misure di sicurezza per evitare nuove ricadute di contagi da Covid-19. Gli elettori con le mascherine obbligatorie si sono allineati all’esterno dei seggi, ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro. A tutti è stata controllata la temperatura prima di entrare; tutti hanno dovuto lavarsi le mani con il disinfettante e indossare guanti di plastica. Chi aveva la febbre ha votato in cabine separate che sono state poi disinfettate dopo ogni utilizzo.In Corea del Sud l’epidemia di Coronavirus non ha mai ... Leggi su tpi Corea del Sud - 44 milioni alle urne nonostante il Coronavirus : rafforzate le misure sanitarie per le elezioni parlamentari (Di mercoledì 15 aprile 2020) Indel Sud siilcon guanti e mascherine Ladel Sud è tra i primi Paesi con un grave focolaio dii cuisi sono recati al voto per lelegislative da quando è iniziata la pandemia. Il voto si è tenuto oggi, 15 aprile, tra straordinarie misure di sicurezza per evitare nuove ricadute di contagi da Covid-19. Gli elettori con le mascherine obbligatorie si sono allineati all’esterno dei seggi, ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro. A tutti è stata controllata la temperatura prima di entrare; tutti hanno dovuto lavarsi le mani con il disinfettante e indossare guanti di plastica. Chi aveva la febbre hato in cabine separate che sono state poi disinfettate dopo ogni utilizzo.Indel Sud l’epidemia dinon ha mai ...

AstroItalia6 : [#Curiosita] Oggi in Corea si svolgono le elezioni parlamentari 2020 e #Rocky e #Sanha hanno votato per la prima… - fisco24_info : Corea Sud, partito Moon vince elezioni: Exit poll, ha maggioranza in parlamento. Boom malgrado pandemia - Stebric : RT @CdT_Online: Sud Corea, Moon Jea-in e il suo partito vincitori alle elezioni - agenzia_nova : #CoreadelSud: le elezioni mettono alla prova il presidente #Moon #Usa e #Cina spettatori interessati ??… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Dalle elezioni legislative in Corea del Sud alla manifestazione contro il divieto di aborto in Polonia. Cosa succede ne… -