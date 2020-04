Dall’automotive alla componentistica | i settori che potrebbero ripartire la prossima

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tra le misure allo studio della task force guidata da Vittorio Colao ci sono sia la “app” per le autocertificazioni e il tracciamento dei contagiati, protocolli per la ripartenza, con orari di lavoro flessibili e smart working. E poi regole diverse per aree geografiche e fasce di età