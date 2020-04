Coronavirus | l’Iran svela un’arma segreta | un dispositivo “che rileva i casi infetti

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il comandante dei Guardiani della Rivoluzione islamica hato oggi unportatile che – secondo lui – potrebbe identificare in remoto le persone infette dalentro un raggio di 100 metri: lo riporta l’agenzia di stampa Tasnim. La cerimonia di presentazione delsi è tenuta oggi a Teheran: il comandante generale dell’IRGC ha affermato che si tratta di “uno strumento all’avanguardia e unico che è stato sviluppato dagli scienziati locali dopo lo scoppio dell’epidemia COVID-19“, riferisce l’agenzia. “Creando un campo magnetico, ilè in grado dire ogni caso di infezione daentro un raggio di 100 metri nell’area circostante“, ha spiegato il comandante. “Quando l’antenna delè puntata in una ...