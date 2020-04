Consegne a domicilio, servizio gratuito della Città Metropolitana per i Comuni (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un servizio gratuito di consegna a domicilio offerto dalla Città Metropolitana di Napoli ai Comuni attraverso la sua società partecipata Armena Sviluppo, per affrontare l’emergenza Coronavirus. Da oggi i 92 Comuni della provincia di Napoli potranno chiedere alla Città Metropolitana di mettere a disposizione personale e mezzi dell’Armena per la consegna di generi alimentari, ma anche di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, ai cittadini che stanno vivendo questo periodo di lockdown con maggiore difficoltà. Tutti i Comuni dell’area Metropolitana possono farne richiesta, scrivendo all’indirizzo pec: cittaMetropolitana.na@pec.it. In mattinata già sono pervenute le richieste dei Comuni di Mugnano, Quarto e Qualiano. Il servizio di ... Leggi su anteprima24 Consegne a domicilio di cannabis legale… e il mercato cresce

Napoli – Un servizio gratuito di consegna a domicilio offerto dalla Città Metropolitana di Napoli ai Comuni attraverso la sua società partecipata Armena Sviluppo, per affrontare l'emergenza Coronavirus. Da oggi i 92 Comuni della provincia di Napoli potranno chiedere alla Città Metropolitana di mettere a disposizione personale e mezzi dell'Armena per la consegna di generi alimentari, ma anche di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, ai cittadini che stanno vivendo questo periodo di lockdown con maggiore difficoltà. Tutti i Comuni dell'area Metropolitana possono farne richiesta, scrivendo all'indirizzo pec: cittaMetropolitana.na@pec.it. In mattinata già sono pervenute le richieste dei Comuni di Mugnano, Quarto e Qualiano.

Le consegne avverranno direttamente al domicilio dei richiedenti nelle ore pomeridiane, grazie ai volontari della Protezione civile comunale. Si stima di terminare la distribuzione in un paio di ...

Più italiani comprano online ma molti ordinano anche cibo da asporto e pasti pronti con consegna a domicilio. Più di prima. Sono alcune tendenze che emergono dal nuovo Osservatorio “Lockdown. Come e ...

