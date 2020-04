Come l'Africa sta affrontando l'ennesima pandemia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Come sta affrontando l’emergenza Covid-19 il continente Africano? Se mettiamo da parte il sentito dire, cioè se il mondo occidentale non si sta dimostrando in grado di contrastare la pandemia, figuriamoci cosa accadrà, o sta accadendo in Africa dove non c’è possibilità di distanza sociale, non c’è acqua, non ci sono mascherine, non ci sono test, non ci sono rianimazioni, etc’, potremmo scoprire cose molto interessanti.Anche in Africa il tema è centrale nel dibattito pubblico, campeggia nei siti di tutti i giornali, nelle radio e TV con lo stesso carico di polemiche, baggianate, complotti e paura dell’ignoto che troviamo a casa nostra. E non si parla solo dell’Africa, ma nei media locali grande spazio è dedicato all’andamento del virus in tutto il mondo, non solo in inglese o francese, ... Leggi su huffingtonpost Medici francesi : usiamo l’Africa come cavia per testare vaccino

Coronavirus - in Africa 7 mila positivi. «Ma i medici non sanno come usare i tamponi»

SCENARIO CORONAVIRUS/ "In Russia contagio zero? I numeri non tornano come in Africa" (Di mercoledì 15 aprile 2020)stal’emergenza Covid-19 il continenteno? Se mettiamo da parte il sentito dire, cioè se il mondo occidentale non si sta dimostrando in grado di contrastare la, figuriamoci cosa accadrà, o sta accadendo indove non c’è possibilità di distanza sociale, non c’è acqua, non ci sono mascherine, non ci sono test, non ci sono rianimazioni, etc’, potremmo scoprire cose molto interessanti.Anche inil tema è centrale nel dibattito pubblico, campeggia nei siti di tutti i giornali, nelle radio e TV con lo stesso carico di polemiche, baggianate, complotti e paura dell’ignoto che troviamo a casa nostra. E non si parla solo dell’, ma nei media locali grande spazio è dedicato all’andamento del virus in tutto il mondo, non solo in inglese o francese, ...

_bufale_ : Come l'Africa sta affrontando l'ennesima pandemia - HuffPostItalia : Come l'Africa sta affrontando l'ennesima pandemia - wishingstar94 : RT @Ant_Cirrincione: ???????????? ???????????????? ???????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? Solo..Grazie. Promettete di tornare, per chiudere un cerc… - IlNasara : @PapeDiaw2013 @il_sankarista Che vergogna! Tra l'altro in Africa sub sahariana girano voci abbastanza diffuse di g… - nonsochiscrive : RT @Ant_Cirrincione: ???????????? ???????????????? ???????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? Solo..Grazie. Promettete di tornare, per chiudere un cerc… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Africa Come l'Africa sta affrontando l'ennesima pandemia L'HuffPost Coronavirus mondo, due milioni di casi. Oltre 25mila morti negli Stati Uniti

In Africa più di 800 morti In Africa sono ormai più di 15.000 i casi positivi. Gli ultimi dati del Centro di controllo delle malattie dell'Unione Africana (Cdc Africa) parlano di 816 decessi e 15.249 ...

La pandemia di serie A e le malattie dimenticate

Sono le cosiddette “malattie dimenticate”: alcune, come la TBC, prevenibili; altre, come la malaria ... Quando, tra qualche mese, inevitabilmente ci saranno carestie nell’Africa devastata dalle ...

In Africa più di 800 morti In Africa sono ormai più di 15.000 i casi positivi. Gli ultimi dati del Centro di controllo delle malattie dell'Unione Africana (Cdc Africa) parlano di 816 decessi e 15.249 ...Sono le cosiddette “malattie dimenticate”: alcune, come la TBC, prevenibili; altre, come la malaria ... Quando, tra qualche mese, inevitabilmente ci saranno carestie nell’Africa devastata dalle ...