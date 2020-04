Accordo tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul mare: apre la spiaggia ai malati (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità di Cava de’ Tirreni informa che in questa fase di emergenza sanitaria, a seguito dell’intesa tra il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, e del primo cittadino di Vietri sul mare, Giovanni De Simone sarà possibile accompagnare i disabili psichici cavesi presso la spiaggia di Marina di Vietri sul mare. Preventivamente dovrà essere fornita la targa del veicolo dell’accompagnatore all’Osservatorio sulla disabilità, contattando il presidente Vincenzo Prisco al recapito 3356548707. Questi poi provvederà a comunicarla al comando di Polizia locale del centro costiero. La persona disabile con un solo accompagnatore si potrà recare sulla spiaggia di Vietri sul mare passeggiando nel rispetto delle ... Leggi su anteprima24 Rinnovo Insigne - c’è l’accordo tra le parti. Intesa fino al 2025

