5 serie tv su Prime Video ingiustamente trascurate e che è arrivato il momento di

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Didattica a distanza, smart working,chiamate e tanto, tanto streaming. Queste lunghe settimane di isolamento ci tengono più che mai incollati a uno schermo, e pare che la situazione non sia destinata a cambiare ancora per parecchi giorni. Di questi tempi le piattaforme streaming rimangono un comodo ripiego, e se gli spunti più prevedibili e chiacchierati si sono già esauriti, niente paura. Abbiamo raccolto 5tv sudi cui pochi parlano, e che però meritano di essere recuperate in attesa di fiondarsi sulle altre grandi uscite della primavera 2020. Undone Un po' come BoJack Horseman, anche Undone ha avuto il merito di far capire come l'animazione per adulti sia un genere ricco di gradite sorprese. E proprio come BoJack Horseman, anche Undone deve a Raphael Bob-Waksberg e Kate Purdy la propria straordinaria unicità. La ...