Travaglio, ancora fiele contro l’Ospedale Fiera: “E’ un bluff per quattro gatti” (Di martedì 14 aprile 2020) L’ossessione di Travaglio è grave. contro la Lombardia, contro Fontana, contro Bertolaso. Così torna di nuovo all’attacco, quotidianamente, prendendosela di preferenza con l’ospedale dei miracoli messo su in men che si dica a Milano. Con l’ausilio di un Bertolaso che al telefono dal suo letto di malattia era pure in grado di coordinare i lavori. Lo aveva già svilito definendolo un ospedale “misero”, dalle colonne del Fatto. Aveva sbeffeggiato Bertolaso affetto da Covid-19. Affermando che aveva già sottratto un posto letto alla struttura. Insomma più che la ragione può il livore. Un livore che non si placa se ancora oggi sul quotidiano che Travaglio dirige compare un bel “Disastro Lombardia”. Che il bersaglio di tale disastro sia, ancora una volta, l’ospedale realizzato a tempo ... Leggi su secoloditalia "Tifiamo per Bertoleso". L'ultima nefandezza di Marco Travaglio : insulta (ancora) Bertolaso ricoverato

Travaglio ancora contro Burioni : «Ha una boria un po’ burina. Per fortuna la scienza non è lui»

