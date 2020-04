Trasformiamo i Comuni in stazioni appaltanti (Di martedì 14 aprile 2020) Giuseppe Conte dice che la pandemia di Covid-19 era “imprevedibile”. Non è vero, era stata largamente prevista. E non c’è bisogno di risalire alla famigerata terzina 11-30 di Nostradamus, né di attribuire doti profetiche alle visioni di horror di Stephen King ne “L’ombra dello scorpione”.Il divulgatore scientifico americano David Quammen ci ha scritto un libro, “Spillover. L’evoluzione delle pandemie”, tradotto da Adelphi nel 2014. L’anno successivo Bill Gates ne ha rilanciato i contenuti sostenendo che “se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone, nei prossimi decenni, è più probabile che sia un virus altamente contagioso piuttosto che una guerra”.Nel 2018 L’Emerging Risks and Research team dei Lloyd’s Di Londra ha diffuso un dettagliato studio che prende le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 aprile 2020) Giuseppe Conte dice che la pandemia di Covid-19 era “imprevedibile”. Non è vero, era stata largamente prevista. E non c’è bisogno di risalire alla famigerata terzina 11-30 di Nostradamus, né di attribuire doti profetiche alle visioni di horror di Stephen King ne “L’ombra dello scorpione”.Il divulgatore scientifico americano David Quammen ci ha scritto un libro, “Spillover. L’evoluzione delle pandemie”, tradotto da Adelphi nel 2014. L’anno successivo Bill Gates ne ha rilanciato i contenuti sostenendo che “se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone, nei prossimi decenni, è più probabile che sia un virus altamente contagioso piuttosto che una guerra”.Nel 2018 L’Emerging Risks and Research team dei Lloyd’s Di Londra ha diffuso un dettagliato studio che prende le ...

Si parla, in questi giorni, di un piano di edilizia e infrastrutture pubbliche: tanti piccoli interventi da avviare sull’intero territorio nazionale in tempi rapidi grazie alla trasformazione dei ...

“L’Italia è solida, si faccia valere in Europa”: i suggerimenti di Giovanni Leonardo Damigella

Il debito pubblico (Stato, regioni e comuni) è del 151 per cento e, a questo si aggiunge il 41 per cento di ... garantisca agevolazioni fiscali che consentano di investire nell’isola (esenzione Irap e ...

