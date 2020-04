“Teniamo da parte la numero 10 per Aguero” | l’allenatore non si nasconde

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) C’è chi sogna di poter finire la propria carriera dove tutto è iniziato. Tra questi c’è Sergio Agüero, attaccante del Manchester City. L’argentino ha iniziato con l’Independiente e proprio l’allenatore del ‘Diablo’ si è esposto in tal senso: “Spero che tocchi a me essere l’allenatore di Agüero. Sono stato suo compagno di squadra e spero che in futuro potrò allenarlo. Gli teniamo dala maglia10“, le parole del tecnico ed ex centrocampista Lucas Pusineri a ‘Super Miter Deportivo’. Pusineri ha ammesso i contatti con Agüero: “Ma l’ultima volta abbiamo parlato due mesi fa o giù di lì. Gli ho fatto i complimenti dopo che aveva segnato più di un goal. Dipenderà da lui, dal suo desiderio. Ecco perché dico che ...