Poli Opposti, la commedia con Luca Argentero su Rai Movie mercoledì 15 aprile (Di martedì 14 aprile 2020) Poli Opposti la commedia italiana di Max Croci mercoledì 15 aprile su Rai Movie. Trama e trailer Trasmesso poche settimane fa anche da Rai 3, arriva su Rai Movie mercoledì 15 aprile il film commedia con Luca Argentero e Sarah Febelbraum Poli Opposti, una commedia diretta da Max Croci e in onda dalle 21:15 (circa). Poli Opposti la trama del film su Rai Movie mercoledì Stefano Parisi di professione fa il terapista per le coppie ma si è recentemente separato. Claudia Torrini fa l’avvocato divorzista e quelle coppie che Stefano prova a tenere unite, lei finisce per separare. Dove lui non arriva ci pensa lei. L’amore fa parte delle loro vite anche se al momento è lontano da loro. Come sono lontani loro due, anche se profondamente vicini visto che gli studi con annessa abitazione di entrambi sono sullo stesso pianerottolo: vicini ma lontani. ... Leggi su dituttounpop Stasera in tv | 15 aprile | Poli opposti - l’attrazione non conosce limiti

Poli opposti film stasera in tv 14 marzo : cast - trama - curiosità - streaming

Rai Movie: torna MovieMag con notizie, interviste e ritratti

Al centro della puntata di questa settimana il cinema italiano. Si parte dal film di prima serata di Rai Movie, "Poli opposti" di Max Croci: una commedia romantica che racconta la storia di Stefano e ...

