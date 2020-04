Paola Di Benedetto dopo il Gf Vip ‘viola’ le restrizioni | «Non ho resistito… È stato uno

Leggi su urbanpost

(Di martedì 14 aprile 2020) A ‘Tv Sorrisi e Canzoni’Di, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’interessante intervista in cui ha spiegato perché ha scelto di devolvere il montepremi finale, ben 100 mila euro, alla Protezione Civile, e cosa ha fatto subitoessere uscita dalla Casa più spiata di Italia. La giovane, nota per essere stata Madre Natura al programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, ‘Ciao Darwin’, ha raccontato anche come vanno le cose tra lei e il fidanzato Federico Rossi (del duo Benji & Fede). Una verità dietro l’altra…Diil Gf Vip ‘viola’ le: «Non ho resistito… Èuno choc» Anche lei stenta a credere di aver vinto sul serio: «Non avrei scommesso un euro visto il ...