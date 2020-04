Organizzano festino in terrazzo | segnalati dai vicini chiusi in casa e denunciati

Leggi su anteprima24

La temperatura quasi estiva ha spinto qualcuno ad infrangere la legge e ad organizzare la Pasquetta come se nulla fosse. Ma il frastuono, i brindisi e le braci di carni sui terrazzi hanno probabilmente indispettito più di qualche vicino che invece era inchiuso. E così ieri gli agenti della questura di Napoli hanno rintracciato e sanzionato gruppi di persone che erano beatamente a festeggiare tra pietanze e vino, rovinando così i loro piani. Nel pomeriggio gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato Posillipo sono intervenuti, in seguito ad alcune segnalazioni, in un appartamento di corso Vittorio Emanuele a Napoli, zona Mergellina, dove sei persone si erano date appuntamento per bere una birra insieme mentre, in un'altra abitazione di via Manzoni, parte alta della città, hanno ...