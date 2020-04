“Non lo so…”. Carlo Conti, l’amara confessione sul suo futuro in tv. Cosa sta succedendo (Di martedì 14 aprile 2020) Come sappiamo, anche i nostri idoli sono bloccati a casa. Poco importa se sono famosi e ricchi, il coronavirus non fa distinzioni e colpisce tutti. Tra i tanti che sono bloccati a casa anche Carlo Conti. Lo showman sta trascorrendo la quarantena a Firenze con la moglie Francesca e il figlio Matteo, dopo che è stato costretto a interrompere La Corrida per l’impossibilità del pubblico (che in un programma del genere è fondamentale). E proprio il conduttore, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola, ha dichiarato qualCosa sul suo futuro: “Non si può ancora sapere. In una prima fase quello che faremo in tv sarà vincolato dalle regole che ci saranno da seguire nei prossimi mesi…Dovremo pensare nel breve periodo a cose un pò più raccolte, un pò meno clamorose nella presenza del pubblico in studio come ... Leggi su caffeinamagazine Karina Cascella dopo anni la verità sulla Rottura con Angelucci : “Non ti amo più all’improvviso…”

Uomini e donne nel caos : “Non hanno rispettato le regole - sono deluso…”

“Non posso…” : Silvia Toffanin rompe il silenzio compiendo un gesto mai fatto prima [VIDEO] (Di martedì 14 aprile 2020) Come sappiamo, anche i nostri idoli sono bloccati a casa. Poco importa se sono famosi e ricchi, il coronavirus non fa distinzioni e colpisce tutti. Tra i tanti che sono bloccati a casa anche. Lo showman sta trascorrendo la quarantena a Firenze con la moglie Francesca e il figlio Matteo, dopo che è stato costretto a interrompere La Corrida per l’impossibilità del pubblico (che in un programma del genere è fondamentale). E proprio il conduttore, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola, ha dichiarato qualsul suo: “Non si può ancora sapere. In una prima fase quello che faremo in tv sarà vincolato dalle regole che ci saranno da seguire nei prossimi mesi…Dovremo pensare nel breve periodo a cose un pò più raccolte, un pò meno clamorose nella presenza del pubblico in studio come ...

Pinucciosono : cioè una delle città con più contagi deve essere riaperta come test...bo non so come lo vedo a questo - tuttosport : #DelPiero: 'Non so perché non mi hanno dato il Pallone d'Oro alla #Juve'?? - forumJuventus : Del Piero: 'Dybala ha qualità straordinarie, il suo percorso in bianconero è iniziato da poco e può fare ancora di… - Krazy9Kat : RT @Grecotw: 3º video, lo prendono e, se non erro, lo AMMANETTANO. Preciso che non so se il tizio abbia oltraggiato le FF. OO. https://t.co… - hurricane_714 : RT @svnsets_: NON SO VOI MA IO STO MALISSIMO AHAHAHAHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : “Non so…” Farmaco introvabile, è allarme ciociariaoggi.it