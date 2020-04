Le Iene tornano in tv, ma Alessia Marcuzzi e Nicola Savino non ci saranno (Di martedì 14 aprile 2020) Da giovedì 23 aprile, in prima serata, ritornano Le Iene. Lo show di Italia Uno, fermo dal 7 marzo, tornerà in tv in una versione completamente nuova con la quale saranno rispettate le norme di sicurezza, previste dall'emergenza coronavirus. Non saranno però Nicola Savino e Alessia Marcuzzi al timone del programma, probabilmente verranno reintrodotti da maggio. Leggi su fanpage Le Iene tornano il 21 aprile con la conduzione da casa

Le Iene tornano in onda ma Savino e la Marcuzzi restano ai box : motivo

DAVIDE PARENTI : "IENE TORNANO IN STUDIO VIRTUALE"/ "Coronavirus? Ripartiremo con..." (Di martedì 14 aprile 2020) Da giovedì 23 aprile, in prima serata, riLe. Lo show di Italia Uno, fermo dal 7 marzo, tornerà in tv in una versione completamente nuova con la qualerispettate le norme di sicurezza, previste dall'emergenza coronavirus. Nonperòal timone del programma, probabilmente verranno reintrodotti da maggio.

fabiofabbretti : #LeIene tornano il 21 aprile con la conduzione da casa - zazoomblog : DAVIDE PARENTI: IENE TORNANO IN STUDIO VIRTUALE- Coronavirus? Ripartiremo con... - #DAVIDE #PARENTI: #TORNANO… - Notiziedi_it : Le Iene tornano in onda da uno studio virtuale: «Conduttori avvicinati elettronicamente» - bubinoblog : LE IENE TORNANO MA SI CONDUCE DA CASA. IN REDAZIONE TRE INFLUENZATI MA NIENTE TAMPONE - gjsquarcia : Il 21 Aprile tornano, dopo quasi due mesi di quarantena, gli Scherzi de Le Iene. #leienetornanobene -