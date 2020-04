L’abbraccio di Giorgio e Rosa: sposati da 52 anni e divisi dal Coronavirus (Di martedì 14 aprile 2020) Un abbraccio che ha commosso l'intero ospedale quello avvenuto a Cremona tra Giorgio e Rosa che insieme da 52 anni sono stati costretti a separarsi per la prima volta a causa del Coronavirus: si sono incontrati a sorpresa grazie ai medici che li hanno in cura e che hanno voluto regalare loro un momento di gioia, immortalato negli scatti della dottoressa Manuela Denti: "È stato uno di quegli incontri che non si dimenticano" Leggi su fanpage (Di martedì 14 aprile 2020) Un abbraccio che ha commosso l'intero ospedale quello avvenuto a Cremona trache insieme da 52sono stati costretti a separarsi per la prima volta a causa del: si sono incontrati a sorpresa grazie ai medici che li hanno in cura e che hanno voluto regalare loro un momento di gioia, immortalato negli scatti della dottoressa Manuela Denti: "È stato uno di quegli incontri che non si dimenticano"

