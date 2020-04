Il rigore olandese desta sospetti

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 14 aprile 2020) Fra le tante ipotesi scientifiche e incertezze organizzative e prospettiche che stiamo vivendo in queste ore, una cosa appare certa: la tragedia del Covid-19 rappresenta un passaggio decisivo e improcrastinabile per un’effettiva riconfigurazione sociopolitica dell’Europa. Se non si troveranno adeguate risposte istituzionali, tempestive e concrete, di tipo «comunitario» in grado di far fronte ai problemi di famiglie e imprese, il progetto europeo rischia di fallire, questa volta davvero e definitivamente.