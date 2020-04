IL PARADISO DELLE SIGNORE 4: ultima puntata il 24 aprile (Di martedì 14 aprile 2020) Per settimane il pubblico si è chiesto quando si sarebbe conclusa l’attuale stagione de Il PARADISO DELLE SIGNORE, ed ora la risposta ufficiale è arrivata. Attraverso un comunicato stampa che vi riportiamo qui di seguito, la produzione della fiction daily annuncia che venerdì 24 aprile andrà in onda l’ultimo episodio, in attesa di poter riprendere i ciak al termine dell’emergenza Coronavirus.Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2020Per fortuna, Il PARADISO non ci lascerà completamente soli visto che dal 27 aprile saranno proposte DELLE repliche. Ecco la notizia diffusa a mezzo stampa: Dopo il grande successo ottenuto con ascolti in continua crescita nel pomeriggio di Rai 1, Il PARADISO DELLE SIGNORE Daily – la serie prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv – chiude anticipatamente la ... Leggi su tvsoap IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 - anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2020

Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 aprile : Riccardo non vuole sposare Ludovica

