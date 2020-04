I giocatori di Animal Crossing: New Horizons creano Nookazon, lo store online in stile Amazon (Di martedì 14 aprile 2020) I fan di Animal Crossing: New Horizons hanno trovato un nuovo modo per scambiare oggetti preziosi con altri giocatori attraverso un nuovo sito: Nookazon.Il trading è sempre stato una parte vitale di Animal Crossing e, grazie al sito Nookzaon creato dai fan, i giocatori sono ora in grado di fare trading con estrema facilità. Il sito è simile ad Amazon, dove gli utenti possono acquistare ciò che stanno cercando, inclusi mobili, vestiti, ricette fai-da-te e molto altro.Leggi altro... Leggi su eurogamer Animal Crossing : New Horizons utilizzato dai giocatori per ricreare matrimoni e feste cancellate dal coronavirus

In Animal Crossing : New Horizons i progressi dell'isola sono legati al primo residente e i giocatori sono perplessi

Animal Crossing : New Horizons - al via il review bombing su Metacritic da parte dei giocatori (Di martedì 14 aprile 2020) I fan di: Newhanno trovato un nuovo modo per scambiare oggetti preziosi con altriattraverso un nuovo sito:.Il trading è sempre stato una parte vitale die, grazie al sito Nookzaon creato dai fan, isono ora in grado di fare trading con estrema facilità. Il sito è simile ad Amazon, dove gli utenti possono acquistare ciò che stanno cercando, inclusi mobili, vestiti, ricette fai-da-te e molto altro.Leggi altro...

nookazon : RT @GamingTalker: Animal Crossing New Horizons, il sito fan-made Nookazon permette di comprare e vendere oggetti con altri giocatori https:… - 11_Animal_11 : Potrebbe essere tranquillamente usato per alcuni giocatori dell'Inter - GamingTalker : Animal Crossing New Horizons, il sito fan-made Nookazon permette di comprare e vendere oggetti con altri giocatori… - JoltyDark : RT @PokeMillennium: Giocatori ricreano la Via Crucis su Animal Crossing: New Horizons #PokemonMillennium #AnimalCrossingNewHorizons #Ninten… - hoozii : Buona pasqua a tutti ma soprattutto a noi giocatori di animal crossing che finalmente ci liberiamo da quel cazzarol… -