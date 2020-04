Final Fantasy 7 Remake: Come legare con Tifa e Aerith (Di martedì 14 aprile 2020) In Final Fantasy 7 Remake avrete la possibilità di intraprendere una sorta di romance, ossia storia d’amore con Tifa o Aerith, a seconda delle decisioni prese nel corso dei vari capitoli. In questo articolo vi spiegheremo tutto quello che dovete fare per poter creare un legame con entrambe le fanciulle. Final Fantasy 7 Remake: Guida alle romance con Tifa e Aerith Capitolo 2 Non appena incontrerete per la prima volta Aerith potrete prendere una decisione, se accettare o meno il fiore. Quindi ditele “quanto costa” per creare un legame con lei. Capitolo 3 A fine capitolo Tifa vi offrirà da bere, se volete migliorare i rapporti con lei chiedete Qualcosa di forte. Capitolo 9 In questo capitolo ci sono 3 situazioni da affrontare per legare maggiormente con le fanciulle. Quando dovrete dare un giudizio a Tifa, se volete ... Leggi su gamerbrain Animal Crossing : New Horizons incontra Final Fantasy 7 in questo speciale video

