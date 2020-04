Eurovision Song Contest diventa Europe Shine a Light | l’evento su Rai1 sabato 16 maggio

(Di martedì 14 aprile 2020) Sarà Antonio Diodato a rappresentare l'Italia a, l'evento pensato per sostituire l'2020. Nessuna competizione, i 40 artisti che dovevano gareggiare a Rotterdam si esibiranno da remoto. L'evento sarà trasmesso dacon il commento di Flavio Insinna e Federico Russo.

Sabato 16 maggio 2020 anche Rai1 trasmetterà Europe Shine a Light, lo show che raccoglierà le esibizioni di tutti gli artisti in gara all'Eurovision Song Contest 2020, annullato per cause di forza ...Il 16 maggio Diodato rappresenterà l’Italia con "Fai rumore", la canzone vincitrice della 70esima edizione del Festival di Sanremo, nello show Europe shine a light, una serata speciale e unica ideata ...