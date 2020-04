Dopo la guarigione in alcuni pazienti rimangono danni polmonari (Di martedì 14 aprile 2020) "C'è una piccola percentuale di pazienti gravi che residuano dei segni di fibrosi polmonare anche al momento delle dimissioni, non sappiamo se nel tempo si riassorbiranno o no". Lo dice all'AGI ​Luca Richeldi, pneumologo al Policlinico Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico. "Da noi abbiamo solo evidenze aneddotiche - spiega - perchè il tempo è poco, vista la durata media del ricovero, per avere un congruo numero di pazienti usciti dalla terapia intensiva e guariti, ma in Cina hanno già fatto studi in merito, scoprendo che un terzo dei ricoverati in terapia intensiva con polmonite ha un residuo di insufficienza respiratoria alle dimissioni". In genere, aggiunge Richeldi, "Dopo due o tre settimane intubati alcuni danni polmonari si possono creare comunque, non sappiamo ancora con precisione le cause e nemmeno l'evoluzione. Di ... Leggi su agi Coronavirus - sale l’allerta in Corea del Sud : 51 persone positive dopo la guarigione

Zingaretti dopo guarigione da Coronavirus : “Fake news su di me - denuncio e devolvo soldi a sanità”

Il principe Carlo parla dopo la guarigione : "Esperienza strana - frustrante e angosciante" (Di martedì 14 aprile 2020) "C'è una piccola percentuale digravi che residuano dei segni di fibrosi polmonare anche al momento delle dimissioni, non sappiamo se nel tempo si riassorbiranno o no". Lo dice all'AGI ​Luca Richeldi, pneumologo al Policlinico Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico. "Da noi abbiamo solo evidenze aneddotiche - spiega - perchè il tempo è poco, vista la durata media del ricovero, per avere un congruo numero diusciti dalla terapia intensiva e guariti, ma in Cina hanno già fatto studi in merito, scoprendo che un terzo dei ricoverati in terapia intensiva con polmonite ha un residuo di insufficienza respiratoria alle dimissioni". In genere, aggiunge Richeldi, "due o tre settimane intubatisi possono creare comunque, non sappiamo ancora con precisione le cause e nemmeno l'evoluzione. Di ...

Adnkronos : #Coronavirus, allerta in #Sudcorea per nuovi positivi dopo guarigione - covidiamo : Dopo la guarigione in alcuni pazienti rimangono danni polmonari. Lo pneumologo Luca #Richeldi: 'In #Cina un pazient… - MichelaRoi : RT @Agenzia_Italia: Dopo la guarigione in alcuni pazienti rimangono danni polmonari - giuliog : RT @Agenzia_Italia: Dopo la guarigione in alcuni pazienti rimangono danni polmonari - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Dopo la guarigione in alcuni pazienti rimangono danni polmonari -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo guarigione Dopo la guarigione in alcuni pazienti rimangono danni polmonari AGI - Agenzia Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ai media russi e stranieri dopo le parole dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri ... in quantità sufficiente per permettere agli ...

"Pronti a cooperare con l'Italia nella crisi del Covid-19". Parla l'ambasciatore iraniano

Un numero significativo di individui con sintomi e nella fase iniziale della malattia sono stati identificati e isolati ... che mira a realizzare il distanziamento intelligente, dopo l'implementazione ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ai media russi e stranieri dopo le parole dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri ... in quantità sufficiente per permettere agli ...Un numero significativo di individui con sintomi e nella fase iniziale della malattia sono stati identificati e isolati ... che mira a realizzare il distanziamento intelligente, dopo l'implementazione ...