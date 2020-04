Dimezzato numero ‘nuovi positivi’, ricoveri giù. Ma 21.067 morti (Di martedì 14 aprile 2020) 14 aprile – I numeri di oggi sono, per due parametri su tre, sovrapponibili a quelli del 23 marzo: oggi come allora il numero di morti giornalieri è stato di 602; il numero di ricoverati in terapia intensiva è quasi lo stesso: oggi 3.186 (in diminuzione per l’undicesimo giorno consecutivo), il 23 marzo furono 3.204 (in costante aumento). La differenza, che disegna la netta tendenza, è nel numero di nuovi positivi giornalieri accertati: allora furono 3.780 (quasi il massimo), oggi circa sei volte in meno: 675:il valore minimo dal 20 marzo e meno della metà di quello di ieri. Se la tendenza sarà confermata lo si comprenderà, meglio nel confronto, domani: il 24 marzo i decessi aumentarono di 141 sul giorno precedente, i ricoveri in terapia intensiva crebbero di 96. In termini assoluti, oggi il conteggio attesta il numero delle vittime a ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 14 aprile 2020) 14 aprile – I numeri di oggi sono, per due parametri su tre, sovrapponibili a quelli del 23 marzo: oggi come allora ildigiornalieri è stato di 602; ildi ricoverati in terapia intensiva è quasi lo stesso: oggi 3.186 (in diminuzione per l’undicesimo giorno consecutivo), il 23 marzo furono 3.204 (in costante aumento). La differenza, che disegna la netta tendenza, è neldi nuovi positivi giornalieri accertati: allora furono 3.780 (quasi il massimo), oggi circa sei volte in meno: 675:il valore minimo dal 20 marzo e meno della metà di quello di ieri. Se la tendenza sarà confermata lo si comprenderà, meglio nel confronto, domani: il 24 marzo i decessi aumentarono di 141 sul giorno precedente, iin terapia intensiva crebbero di 96. In termini assoluti, oggi il conteggio attesta ildelle vittime a ...

C3LT1C0 : Addirittura da un giorno all'altro senza nessun apparente motivo hanno dimezzato il numero dei tamponi effettuati... Sarà... - bernadettethebe : RT @SilviaMauri3: I 675 attualmente positivi di oggi non vogliono dire assolutamente nulla perchè il numero di tamponi fatti si è dimezzato… - SilviaMauri3 : I 675 attualmente positivi di oggi non vogliono dire assolutamente nulla perchè il numero di tamponi fatti si è dim… - ematr_86 : Lombardia, il numero ricoverati si è dimezzato #Gallera - lau67to : @corrini @felice_modica Gli spagnoli hanno dimezzato il numero dei morti in nove giorni e non ripartono tutte le imprese -

Ultime Notizie dalla rete : Dimezzato numero Covid-19, dimezzato il numero dei contagi rispetto a ieri (675), calano i ricoveri Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online Covid-19, dimezzato il numero dei contagi rispetto a ieri (675), calano i ricoveri

Diminuiscono anche i tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 26.779 in più, per un totale di 1.073.689. Ieri erano 36.717. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi ...

Passo indietro del Coronavirus in Italia

Passo indietro del Coronavirus in OTalia. Rispetto a ieri crescono i guariti ma soprattuo è dimezzato il numero di contagi mentre tornano a crescere – seppur debolmente – i decessi. Nella conferenza ...

Diminuiscono anche i tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 26.779 in più, per un totale di 1.073.689. Ieri erano 36.717. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi ...Passo indietro del Coronavirus in OTalia. Rispetto a ieri crescono i guariti ma soprattuo è dimezzato il numero di contagi mentre tornano a crescere – seppur debolmente – i decessi. Nella conferenza ...