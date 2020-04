Crisanti: “Serve mappa infetti reali, via libera a tutti coinciderebbe con ripresa dell’epidemia” (Di martedì 14 aprile 2020) "Prima di ripartire occorrerà fare uno sforzo per capire quanti sono i casi veri, non quelli diagnosticati”: lo dice il virologo Andrea Crisanti, secondo cui serve una mappa degli infetti reali al coronavirus che determinerà la base da cui muoversi. "Dal 4 maggio in poi pronostico che ripartiranno alcune attività, ma con attenzione. Perché il via libera a tutti indistintamente coinciderebbe con una ripresa dell'epidemia”, ha spiegato. Leggi su fanpage Coronavirus - il virologo Crisanti : “Serve la mappa degli infetti reali per la fase 2” (Di martedì 14 aprile 2020) "Prima di ripartire occorrerà fare uno sforzo per capire quanti sono i casi veri, non quelli diagnosticati”: lo dice il virologo Andrea, secondo cui serve unadeglial coronavirus che determinerà la base da cui muoversi. "Dal 4 maggio in poi pronostico che ripartiranno alcune attività, ma con attenzione. Perché il viaindistintamentecon unadell'epidemia”, ha spiegato.

