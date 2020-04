Coronavirus | perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa lombarde | sequestrati Pc

Leggi su open.online

(Di martedì 14 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono scattate da questa mattina una serie didella Guardia di Finanza in diverse strutture Rsa della Lombardia, a partire dal Pioa Milano, al centro dell’indagine della procura di Milano per omicidio colposo ed epidemia colposa, nella quale è coinvolto il direttore generale della struttura, Giuseppe Calicchio.sono in corso da parte della polizia giudiziaria anche negli ufficio della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza per anziani a Settimo Milanese. Gli inquirenti stanno verificando eventuali carenze nei protocolli interni e dei dispositivi di sicurezza per fronteggiare l’emergenza. Oltre ad acquisire le cartelle cliniche degli ospiti morti nelle case di riposo, i finanzieri analizzeranno anche i documenti relativi ...