Coronavirus | la Spagna inizia la fase due | stare a vedere quel che accadrà è

(Di martedì 14 aprile 2020) Lunedì sono ripartire le attività produttive non essenziali in tutta la. Sì, anche nella colpitissima Comunidad de Madrid. Non è un liberi tutti, ma è il primo passo di un processo graduale di scongelamento che in Italia verosimilmente comincerà solo il 4 maggio e in Francia l’11. Impossibile dire, almeno a breve termine, se la prima “due” d’Europa sarà un successo o una Caporetto che allungherà la convalescenza dilo che è, in rapporto alla popolazione, il Paese più colpito al mondo dal Covid-19. Il fatto è che, visto il decorso lento della patologia, se l’allentamento delle misure produrrà o meno una nuova esplosione del contagio lo sapremo non prima di un paio di settimane, a danno praticamente fatto. Per gli altri paesi è sicuramente ...