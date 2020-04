Coronavirus, in Toscana via ai test sierologici: accordo quadro per 400mila analisi. Nel Lazio test nelle Rsa, su sanitari e forze dell’ordine (Di martedì 14 aprile 2020) La Toscana dà il via ai test sierologici. Saranno effettuati su 400mila persone, includendo anche i lavoratori dei servizi essenziali rimasti aperti fin dall’11 marzo. La Regione guidata da Enrico Rossi ha annunciato l’accordo quadro con 61 laboratori privati che integrerà il lavoro già svolto dal servizio sanitario regionale, impegnato in altri 140mila test riservati in via prioritaria ai lavoratori della sanità e a ospiti e operatori delle Rsa. Tutti i dati dello studio epidemiologico verranno poi raccolti dalla Regione e caricati su un’applicazione per studiare la diffusione del virus suddiviso per categorie di lavoratori. “Siamo di fronte alla più grande iniziativa di screening di massa che sia mai stata affrontata in Italia”, ha detto Rossi. “Non esistono al momento – ha aggiunto – strumenti assoluti ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : in Toscana accordo per effettuare 400.000 test sierologici

Coronavirus - altri 20 decessi in Toscana. Sono 137 i nuovi casi positivi

Coronavirus - in Toscana altri 277 casi e 28 morti ma aumentano i guariti (Di martedì 14 aprile 2020) Ladà il via ai. Saranno effettuati supersone, includendo anche i lavoratori dei servizi essenziali rimasti aperti fin dall’11 marzo. La Regione guidata da Enrico Rossi ha annunciato l’con 61 laboratori privati che integrerà il lavoro già svolto dal servizio sanitario regionale, impegnato in altri 140milariservati in via prioritaria ai lavoratori della sanità e a ospiti e operatori delle Rsa. Tutti i dati dello studio epidemiologico verranno poi raccolti dalla Regione e caricati su un’applicazione per studiare la diffusione del virus suddiviso per categorie di lavoratori. “Siamo di fronte alla più grande iniziativa di screening di massa che sia mai stata affrontata in Italia”, ha detto Rossi. “Non esistono al momento – ha aggiunto – strumenti assoluti ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus In #Toscana accordo per il test sul sangue per 400.000 Ad annunciarlo il governatore Rossi, intesa con… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Toscana, dati #14aprile ?? 2.404 tamponi analizzati ultime 24 ore (82.269 totali) ?? 137 nuov… - TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte. Poco più di 500 casi in 24 ore, oltre 17200 positivi totali. Il Piemonte è al primo posto… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus In #Toscana accordo per il test sul sangue per 400.000 Ad annunciarlo il governatore Rossi, intesa con 61 la… - niccolotosi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in Toscana via ai test sierologici: accordo quadro per 400mila analisi. Nel Lazio test nelle Rsa, su sani… -