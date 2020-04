Coronavirus, dottoressa multata dalla polizia: “scalerò i soldi dalla mia busta paga, già ridicola” (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus: la vicenda è accaduta a Roma, dove una dottoressa, Anna D’Angelillo, del reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli, è stata multata dalla polizia. Dopo l’accaduto, ha deciso di scrivere una lettera indirizzata alla sindaca Virginia Raggi. La sanzione che le è stata imposta, è stata di 533 euro. La giovane dottoressa si è sfogata così: “Accortami che la macchina non partiva, ho pensato di approfittare di un giorno libero per recuperare i cavi da un mio collega, per far ripartire la macchina. Sono stata aiutata dalla guardia di finanza a mettere in moto l’auto, per essere poi multata a 150 metri dopo, dalla polizia, nonostante abbia cercato più volte di chiarire la situazione”. “Questi 533 euro, li ... Leggi su bigodino Coronavirus Roma - dottoressa esce per far ripartire l’auto e viene multata : “Questi 533 euro li scaleró dalla mia busta paga già ridicola”

