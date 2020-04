Coronavirus, cala il numero di contagiati in Campania: è il più basso dal 13 marzo (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 395 tamponi di cui 11 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 126 tamponi di cui 6 positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 69 tamponi, di cui 1 positivo; – ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 71 tamponi di cui 2 positivi; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 37 tamponi di cui nessuno positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 5 positivi; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 12 tamponi nessuno positivo; – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 459 tamponi di cui ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - l’Arpac : Migliora la qualità dell’aria in Campania. Ma lo smog da polveri sottili non cala

Coronavirus - 602 morti e 2.972 casi in più : curva in discesa. Calano terapie intensive e ricoveri. «Vacanze? Nessuno lo sa ora» MAPPA

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Calano i ricoverati - 602 morti e 1695 guariti (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regionecomunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 395 tamponi di cui 11 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 126 tamponi di cui 6 positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 69 tamponi, di cui 1 positivo; – ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 71 tamponi di cui 2 positivi; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 37 tamponi di cui nessuno positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 5 positivi; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 12 tamponi nessuno positivo; – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 459 tamponi di cui ...

RegioneER : #Coronavirus, aggiornamento:18.677 i CASI DI POSITIVITA’ in Emilia-Romagna, +443 rispetto a ieri; +3.348 i test eff… - repubblica : Cala l'inquinamento l'Himalaya torna visibile: 'Non accadeva da 30 anni' - mattinodinapoli : Coronavirus in Campania, cala il trend dei contagi: oggi soltanto 38 casi, 3.807 il totale dei positivi - zazoomnews : Coronavirus l’Arpac: Migliora la qualità dell’aria in Campania. Ma lo smog da polveri sottili non cala -… - larastelli : RT @rep_torino: Coronavirus, un altro giorno nero in Piemonte, non cala il numero dei morti: vicina quota duemila [aggiornamento delle 21:2… -