Coronavirus | a Solaro sono 8 i morti ufficiali | a Baranzate sono 5 | a Cogliate 1

(Di martedì 14 aprile 2020) E' salito ad 8 il numero totale dei decessi perCovid 19 a. E' il dato appena comunicato dal sindaco Nilde Moretti, in base al report quotidiano ricevuto da Ats. Per quanto riguarda i contagi, nella giornata di martedì 14 aprile, risultano essere 52 i positivi e 23 le persone in sorveglianza attiva.

E’ salito ad 8 il numero totale dei decessi per coronavirus Covid 19 a Solaro. E’ il dato appena comunicato dal sindaco Nilde Moretti, in base al report quotidiano ricevuto da Ats. Per quanto riguarda ...SOLARO – L’aggiornamento fornito dal comune di Solaro per questa giornata post-festiva parla di un aumento di contagiati (sono 52 i solaresi positivi al Covid-19) e di un nuovo ...