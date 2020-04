Coronavirus, a Pisa via allo studio sul plasma dei guariti (Di martedì 14 aprile 2020) Pisa. La Regione Toscana ha avviato lo studio sperimentale, no-profit, con l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana quale centro promotore e coordinatore (investigatore principale, il professor Francesco Menichetti), per utilizzare a scopo terapeutico il plasma iperimmune di pazienti guariti dal Covid-19 su malati con polmonite che richiedano la ventilazione assistita. Da sabato 11 aprile sono stati arruolati i primi pazienti guariti, che si sono resi disponibili a donare il plasma. Lo studio ha ottenuto il via libera dal Centro Nazionale Sangue (CNS), che ha autorizzato protocolli di selezione dei donatori e ricevuto l’approvazione del Comitato etico dell’Area vasta nord ovest. La proposta ha già raccolto l’adesione delle Regioni aderenti all’Accordo Planet (plasmaderivazione network: Lazio, Campania, Marche e Ispettorato Sanità ... Leggi su iltirreno.gelocal Pisa - Claudia è scomparsa da 17 giorni. “Era terrorizzata dal Coronavirus”

