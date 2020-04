Calcio | il professor Rezza precisa | “Da parte nostra solo indicazioni”

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLe dichiarazioni rilasciate ieri hanno destato scalpore. I dubbi sollevati sulla possibile ripresa dell’attività calcistica non sono piaciuti a molti, soprattutto al portavoce della Lazio, Diaconale. A fare chia, allora, è stato lo stessoe Giovanni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. “Diaconale ha preso sul serio una battuta. Sapendo quello che avrebbe detto qualche ora dopo non avrei fatto quella battuta. E’ un argomento molto sensibile in Italia, quindi è chiaro che la decisione va ponderata“, ha dichiarato il direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, “la gente stando a casa passerebbe anche del tempo con il. Più avanti si può valutare una riapertura a porte ...

giancarloper : @RobertoBurioni Professor burioni lei darebbe l'ok per giocare le partite di calcio a maggio? - infoitsport : Coronavirus, professor Rezza contro ripresa campionati di calcio: 'Io darei parere negativo' - CambiamentoDel : La scienza frena bruscamente le ambizioni del calcio. 'È sport che implica contatti fisici, c'è il rischio di trasm… - demarialuca : 2 MILIARDI E 500 MILIONI DI BUFFI E IL PROBLEMA DEL CALCIO E'IL DOTT PROFESSOR SCIENZIATO ROMANISTA REZZA. - claudosky : RT @fabriziobocca1: Da Giovanni Rezza (ISS) no al ritorno del calcio, che (contro tutti) vuol forzare la mano alla politica e riprendere l'… -

A parlare è Enrico Castellacci, che non è solo il presidente nazionale dei medici sportivi del calcio ma anche consulente del Guangzhou Evergrande. "In Cina nonostante due o tre mesi di vantaggio sull ...Probabilmente in quel momento lo stare a casa non sarà così tanto stringente e consigliato, proprio perchè se un nucleo familiare si trova all'aperto, distante da altri nuclei familiari, potrà vivere ...