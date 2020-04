Ue, viceministro Misiani: “Non useremo il Mes, solo i fondi per cassa integrazione e imprese. Decreto aprile? Più consistente del dl marzo” (Di lunedì 13 aprile 2020) L’Italia non vuole fare ricorso al fondo salva-Stati. La conferma dell’attuale linea del governo arriva dal viceministro all’Economia, Antonio Misiani. “Il Mes non lo utilizzeremo”, ha detto a Mattino 5. Parole già ribadite più volte dal premier Giuseppe Conte, anche nella nota conferenza stampa del 10 aprile. Ma la garanzia è significativa perché pronunciata da un senatore del Partito democratico, ovvero l’anima della maggioranza meno contraria a un utilizzo della nuova linea di credito senza condizioni per le spese sanitarie prevista dall’ultima intesa raggiunto all’Eurogruppo. Misiani invece chiarisce il no al Mes e spiega che l’Italia è intenzionato a beneficiare degli altri due strumenti previsti dall’accordo tra i ministri dell’Economia europei: “Utilizzeremo il programma per ... Leggi su ilfattoquotidiano Il viceministro Misiani : bene il risultato in Europa anche per il nostro nord

