“Spero Tu Muoia” | Hater Attacca Emma Marrone Durante una Sua Diretta

Leggi su youreduaction

(Di lunedì 13 aprile 2020)unaInstagramè statata da unche le ha scritto “Spero che tu muoia”. La cantante ha reagito con veemenza: “Occhio che tutto torna! Mi arrabbio perché soprattutto in questo momento non mi sembra proprio il caso di scrivere tali messaggi”. Il padre dellale ha dato man forte, commentando: “Sono dei poveracci”. Non è la prima volta che la cantante è vittima dei cosiddetti “leoni da tastiera”, soprattutto da quando ha rivelato la sua battaglia contro il cancro, o per le sue ideologie politiche che l’hanno portata a difendere Carola Rackete. Molti personaggi dello spettacolo hanno preso le sue parti, da Muccino alla Pausini. Ultimamenteha postato sul web una sua foto mentre fa la spesa con la mascherina, scrivendo: “È stato ...