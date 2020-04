Skeleton Flower | i fiori che diventano trasparenti se bagnati

Leggi su bigodino

(Di lunedì 13 aprile 2020) Avete mai sentito parlare degli, deischeletro? Si tratta didavvero molto particolare, che hanno una caratteristica che li rende unimi al mondo. Questiquando vengonocompletamente. Loè un fiore bianco, i cui petali, non appena vengono a contatto con delle gocce d’acqua,. Il fiore, ogni volta che piove, cambia colore. Perde il bianco candido dei suoi petali e diventa completamente trasparente. Sotto la pioggia sembranodi cristallo che poi al sole brillano e pian piano tornano al loro colore naturale. Sembrano incredibile, non è vero? Viene chiamato fiore scheletro o, dal suo termine inglese, ma in realtà il nome scientifico è un altro. Si chiama Diphylleia ...