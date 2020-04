Sesso in macchina in pieno giorno, beccata un’altra coppia: per loro 800 euro di multa (Di lunedì 13 aprile 2020) Costerà loro 800 euro, il furtivo incontro in auto per fare Sesso in auto in barba al lockdown. E’ successo ad Erice, in provincia di Trapani, dove un uomo e una donna – residenti in comuni diversi e appartenenti a nuclei familiari differenti – sono stati beccati in pieno giorno da una pattuglia dei carabinieri. I militari stavano effettuando uno dei loro controlli quotidiani per verificare il rispetto delle misure anti coronavirus quando – intorno alle 10.30 di mattina – hanno beccato in flagrante questa coppia. Si tratta del secondo caso di questo tipo in pochi giorni: avevamo proprio scritto un paio di giorni fa di una coppia beccata – sempre in macchina, sempre in flagrante – a Taranto, nei pressi di un supermercato. Ancora prima avevamo riportato la storia del trio che amava frattanto registrarsi ed indirizzarsi nei confronti delle ... Leggi su nonsolo.tv Le sanzioni e le giustificazioni più assurde : Sesso in macchina e barbecue - cosa hanno fatto i multati (Di lunedì 13 aprile 2020) Costerà800, il furtivo incontro in auto per farein auto in barba al lockdown. E’ successo ad Erice, in provincia di Trapani, dove un uomo e una donna – residenti in comuni diversi e appartenenti a nuclei familiari differenti – sono stati beccati inda una pattuglia dei carabinieri. I militari stavano effettuando uno deicontrolli quotidiani per verificare il rispetto delle misure anti coronavirus quando – intorno alle 10.30 di mattina – hanno beccato in flagrante questa. Si tratta del secondo caso di questo tipo in pochi giorni: avevamo proprio scritto un paio di giorni fa di una– sempre in, sempre in flagrante – a Taranto, nei pressi di un supermercato. Ancora prima avevamo riportato la storia del trio che amava frattanto registrarsi ed indirizzarsi nei confronti delle ...

