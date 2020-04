Robert Downey jr. "In quarantena ascoltate Britney Spears" (Di lunedì 13 aprile 2020) Dolittle con Robert Downey Jr si è rivelato una vera e propria delusione, ma ha conquistato Britney Spears: l'ttore la ha ringraziata con gentilezza su Instagram. Dolittle con Robert Downey Jr si è rivelato una vera e propria delusione sia per la stampa che al botteghino. Ma ha trovato una grande fan inaspettata: Britney Spears che ha lodato non solo il film ma anche la performance dell'attore, tanto da ricevere poco dopo un caloroso caloroso ringraziamento da parte dell'interprete di Iron Man. In un lungo post su Instagram, Robert Downey Jr. ha detto infatti: "Attività di quarantena: 1. Ascolta Britney; 2. Ascolta Britney", postando poi il link in cui era possibile vedere in streaming Dolittle, accompagnato dal parere entusiasta di Britney Spears: "Questo film è assolutamente ... Leggi su movieplayer Sweet Tooth è la nuova serie Netflix di Robert Downey Jr - ispirata al fumetto di Jeff Lemire

«Sweet Tooth» - su Netflix la prima serie di Robert Downey Jr.

Dolittle - Britney Spears : "È un film imperdibile! Robert Downey Jr. è fantastico" (Di lunedì 13 aprile 2020) Dolittle conJr si è rivelato una vera e propria delusione, ma ha conquistato: l'ttore la ha ringraziata con gentilezza su Instagram. Dolittle conJr si è rivelato una vera e propria delusione sia per la stampa che al botteghino. Ma ha trovato una grande fan inaspettata:che ha lodato non solo il film ma anche la performance dell'attore, tanto da ricevere poco dopo un caloroso caloroso ringraziamento da parte dell'interprete di Iron Man. In un lungo post su Instagram,Jr. ha detto infatti: "Attività di: 1. Ascolta; 2. Ascolta", postando poi il link in cui era possibile vedere in streaming Dolittle, accompagnato dal parere entusiasta di: "Questo film è assolutamente ...

_diana87 : Non so cosa sia successo, ma sappiate che se sparate fango su Robert Downey Jr. mi avrete come nemica per il resto… - Ro_Berta_42 : @IR0NLANG La gente è malata. Robert Downey Jr è un bella persona oltre che un grande attore. Vergognatevi! - GMelli1 : @c_marini68 @PieroVannetti @CarloCalenda @GiuseppeConteIT Trovarlo, uno simpatico che dice cose intelligenti... Qu… - inkedmoodsj : Ma perché vedo del drama inutile sulla sessualità di robert downey jr cioè ma siete seri regà ma non avete altro da fare durante la giornata - IR0NLANG : RT @IR0NLANG: Comunque io ho capito una cosa leggendo tutti questi insulti nei confronti di Robert Downey Jr, ovvero che voi di lui, non av… -