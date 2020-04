Perché quella contro il coronavirus non è una guerra (Di lunedì 13 aprile 2020) Dopo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista concessa a Repubblica il 9 marzo, ha ripreso il celebre discorso di Winston Churchill, definendo questa come “l’ora più buia”, la retorica del paragone tra guerra ed epidemia di coronavirus è stata definitivamente sdoganata. Da quel momento in poi inizialmente in Italia e in seguito nel resto del mondo, politici (per ultimo anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che si è definito “presidente in tempo di guerra“), media tradizionali e non, opinionisti, medici e personaggi dello spettacolo o dello sport hanno continuato a paragonare l’attuale situazione a quella di un conflitto. Una guerra combattuta contro un nemico praticamente invisibile (il Sars-CoV-2 è grande circa 100-150 nanometri, ovvero 100-150 miliardesimi di metro), ... Leggi su it.insideover Coronavirus : Nobili - ‘dpcm in vigore da mercoledì - perchè quella diretta sabato?’

Uomini e Donne non va in onda - perché?/ Daniele Dal Moro e quella confessione...

Coronavirus : in Italia “la diffusione dei contagi simile a quella dell’Hubei - qui abbiamo molti decessi perché ha colpito popolazione più anziana” (Di lunedì 13 aprile 2020) Dopo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista concessa a Repubblica il 9 marzo, ha ripreso il celebre discorso di Winston Churchill, definendo questa come “l’ora più buia”, la retorica del paragone traed epidemia diè stata definitivamente sdoganata. Da quel momento in poi inizialmente in Italia e in seguito nel resto del mondo, politici (per ultimo anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che si è definito “presidente in tempo di“), media tradizionali e non, opinionisti, medici e personaggi dello spettacolo o dello sport hanno continuato a paragonare l’attuale situazione adi un conflitto. Unacombattutaun nemico praticamente invisibile (il Sars-CoV-2 è grande circa 100-150 nanometri, ovvero 100-150 miliardesimi di metro), ...

borghi_claudio : @m_spagna @sarracinus @MoonLuchy @MPenikas @NikTo89491298 @saldiacono @pvnndr @marioerdrago @kitta1979… - borghi_claudio : Ah scusate, ricordate l'ultima conferenza stampa di conte e gualtieri? Quella con gualtieri un po' pallido? Quella… - borghi_claudio : Perfetto: Centeno ha appena detto che prendere soldi con il MES non comportano acquisti OMT da parte della BCE perc… - LidiaFerri5 : @matteosalvinimi Quale segnale? Giusto segnale? Non far ridere il bel segnale sarebbe avere I dispositivi di protez… - beneepersempre : RT @alwayssyoulouis: QUELLA DI EDOARDO INCANTI ERA UNA CAZZATA PER FARVI COMPRARE I BIGLIETTI PERCHÉ IL PRIMO PREMIO IN REALTÀ É UN GIGANTE… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché quella Le big tech contro il coronavirus: perché è utile ma anche pericoloso Agenda Digitale