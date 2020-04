Per Rezza non si dovrebbe tornare a scuola e negli stadi prima di settembre (Di lunedì 13 aprile 2020) Serve cautela, "il virus circola", quindi "è chiaro che non posso che essere d'accordo con il professor Locatelli sulla riapertura delle scuole a settembre". Lo ha detto il professor Gianni Rezza, dell'Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico che sta affiancando il governo e la Protezione civile nella definizione della strategia per contrastare l'epidemia da coronavirus in Italia. A proposito di fase 2 di questa emergenza, Rezza ha sottolineato che "il Paese non può reggere un lockdown che vada oltre i due mesi", e quindi alcune misure di contenimento e di precauzione in alcuni settori, come i trasporti e altre attività che significa la presenza di numerose persone tutte insieme, andranno adottate e con esse dovremo convivere. "Siamo a maggio e... insomma non sarei favorevole alla ripresa del campionato" di ... Leggi su agi Coronavirus - Rezza (Iss) : “Per me il calcio non deve ripartire”. E’ polemica con la Lazio

Bufera sul "romanista" Rezza : il campionato? Per me tutto a monte...

Coronavirus - Rezza (Istituto superiore di sanità) : “Dopo lockdown c’è una coda dei casi. Tra tempi del contagio e notifica passano 20 giorni” (Di lunedì 13 aprile 2020) Serve cautela, "il virus circola", quindi "è chiaro che non posso che essere d'accordo con il professor Locatelli sulla riapertura delle scuole a". Lo ha detto il professor Gianni, dell'Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico che sta affiancando il governo e la Protezione civile nella definizione della strategia per contrastare l'epidemia da coronavirus in Italia. A proposito di fase 2 di questa emergenza,ha sottolineato che "il Paese non può reggere un lockdown che vada oltre i due mesi", e quindi alcune misure di contenimento e di precauzione in alcuni settori, come i trasporti e altre attività che significa la presenza di numerose persone tutte insieme, andranno adottate e con esse dovremo convivere. "Siamo a maggio e... insomma non sarei favorevole alla ripresa del campionato" di ...

lorepregliasco : Il prof. Rezza dice che oggi vediamo i contagi di 15-20 giorni fa. Capisco per i decessi, ma per i nuovi casi non è… - capuanogio : La battuta di #Rezza (ISS) “da tifoso romanista”, con risata, mentre discute di un settore da 3 miliardi più indott… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Rezza: finalmente si intravede discesa. Diminuiscono nuovi casi, aspettiamo ancora per sospiro soll… - Max_883 : RT @capuanogio: La battuta di #Rezza (ISS) “da tifoso romanista”, con risata, mentre discute di un settore da 3 miliardi più indotto non è… - NicolaSordi1987 : Ma la polizia di stato continuerà anche dopo la pandemia con gli elicotteri carro armati barche e automobili a pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Rezza Coronavirus: Calano i ricoveri, altri 1.363 malati. I decessi sono 566. Rezza: 'Ancora in fase 1' - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus, il bilancio dei contagi: 103.616 casi e 20.465 morti totali

I tempi per il vaccino Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala in merito alla sperimentazione del vaccino contro il coronavirus, l’infettivologo Giovanni Rezza ha spiegato come al ...

Cairo "Ha ragione Rezza, ripresa calcio impossibile"

Con la situazione attuale, non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo. Purtroppo. E sottolineo il purtroppo, visto che oltre al Toruno ho la Gazzetta dello Sport e dunque avrei interesse a che s ...

I tempi per il vaccino Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala in merito alla sperimentazione del vaccino contro il coronavirus, l’infettivologo Giovanni Rezza ha spiegato come al ...Con la situazione attuale, non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo. Purtroppo. E sottolineo il purtroppo, visto che oltre al Toruno ho la Gazzetta dello Sport e dunque avrei interesse a che s ...