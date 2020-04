Pasquetta a Milano | il sindaco Sala | “Piccoli assembramenti nei cortili condominiali sono

(Di lunedì 13 aprile 2020) "I piccoliin un angolo di una piazza, in un cortile condominiale, nonconsentiti ma soprattuttoun danno per tutti noi". Lo ha detto ildiBeppenel suo messaggio diper fare il punto sulla situazione Coronavirus.ha poi chiarito come solo il 5 per cento di chi è stato controllato finora anon fosse in regola. Oggi i controlli proseguiranno con 70 pattuglie della polizia locale e droni.

BeppeSala : Buongiorno Milano e buona Pasquetta. Oggi insieme al comandante Marco Ciacci e alla Polizia Locale impegnata nei co… - claudiomontar : RT @claudiomontar: Milano #Pasquetta il sindaco Sala vi dice Il 95% delle persone è in giro per lavoro (aggiungo sempre da qui) si prega… - AleuFrancesca : RT @WWFitalia: Alle porte di #Milano, c’è una delle nostre #Oasi storiche: il Bosco di #Vanzago. La guardia dell'oasi ha immortalato poian… - ottovanz : RT @BeppeSala: Buongiorno Milano e buona Pasquetta. Oggi insieme al comandante Marco Ciacci e alla Polizia Locale impegnata nei controlli i… - Lisander66 : RT @BeppeSala: Buongiorno Milano e buona Pasquetta. Oggi insieme al comandante Marco Ciacci e alla Polizia Locale impegnata nei controlli i… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasquetta Milano

MilanoToday

Emergenza Coronavirus, il Papa pochi giorni fa ha pregato in una Piazza San Pietro deserta, per Pasqua l'esibizione in solitudine del tenore toscano Il tenore toscano, nativo della Valdera, a Lajatico ...Pasqua in casa a Milano: dalla Messa in streaming al concerto di Andrea Bocelli, alcuni suggerimenti Pasqua in lockdown, a Milano come nel resto d'Italia. Nel capoluogo lombardo, dove i casi di ...