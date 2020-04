Non solo Twitter e Facebook | Tuttonapoli è anche su Instagram | clicca e seguici!

fattoquotidiano : Coronavirus, il presidente tedesco cita Bergamo e avverte: “È test di umanità. Non siamo solo chiamati, siamo obbli… - antoniospadaro : Oggi l’UNIONE EUROPEA ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo #futuro , ma quell… - NicolaPorro : ?? Il premier #Conte, nella conferenza del 6 aprile, parlò dei ?????? ???????????????? messi a disposizione dal #Governo come “… - Giommo78 : RT @fedemello: Guardate che si diceva solo un mese e mezzo fa sul coronavirus. Il tempo è galantuomo. Chi parla senza prendersi le respons… - AlterioDanilo : RT @fedemello: Guardate che si diceva solo un mese e mezzo fa sul coronavirus. Il tempo è galantuomo. Chi parla senza prendersi le respons… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Coronavirus, non solo danni ai polmoni, colpisce anche cuore e cervello: ecco i sintomi Il Messaggero Coronavirus: 78 nuovi positivi ma solo su 456 tamponi

Un numero di positivi non lontano da quello di domenica, legato però ad un dato inferiore di oltre la metà di tamponi eseguiti. Sono ora 5381 i positivi nelle Marche. Dei 78 nuovi contagi, 41 sono ...

Il messaggio di Pasqua del sindaco di Castelraimondo: "Il virus lo batteremo solo rispettando le regole e continuando a sentirci uniti"

Ma abbattersi non serve a nulla, non serve di certo a sconfiggere un virus che è immune alle nostre preoccupazioni; il virus lo batteremo solo rispettando le regole e continuando a sentirci uniti, ...

Un numero di positivi non lontano da quello di domenica, legato però ad un dato inferiore di oltre la metà di tamponi eseguiti. Sono ora 5381 i positivi nelle Marche. Dei 78 nuovi contagi, 41 sono ...Ma abbattersi non serve a nulla, non serve di certo a sconfiggere un virus che è immune alle nostre preoccupazioni; il virus lo batteremo solo rispettando le regole e continuando a sentirci uniti, ...