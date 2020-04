Grande Fratello Vip 4, Paola Di Benedetto a Adriana Volpe: "Ti sarò sempre grata" (Di lunedì 13 aprile 2020) Una lunga diretta su Instagram, sicuramente simpatica oltre che seguitissima dai rispettivi Followers, quella organizzata e ideata da due delle principali protagoniste di questo Grande Fratello Vip 4, conclusosi soltanto la settimana scorsa. Stiamo parlando dell'ultima live di Instagram di Paola Di Benedetto e Adriana Volpe, che hanno intrattenuto i fan rispondendo alle loro domande in diretta, e raccontando un po' di più su come stiano trascorrendo i loro primi giorni di libertà a seguito della 'reclusione' nella casa del Grande Fratello per ben tre mesi.Tra i tanti aneddoti riguardanti l'esperienza al GFVIP, oltre a quelli sulla convivenza con gli altri coinquilini, anche la già soprannominata 'Storiella del Phon', ossia l'utilizzo da parte di qualche concorrente in casa - del quale però né Paola né Adriana hanno voluto far il nome - ... Leggi su blogo Grande Fratello Vip - Sossio Aruta : "Fernanda - Licia e Teresanna le tre vipere della Casa

Grande Fratello Vip - Serena Enardu si sfoga : "Pago ed io ancora litighiamo"

Grande Fratello Vip - Sossio respinge duramente l’offerta di pace di Antonio. Lui risponde ad Adriana Volpe (Di lunedì 13 aprile 2020) Una lunga diretta su Instagram, sicuramente simpatica oltre che seguitissima dai rispettivi Followers, quella organizzata e ideata da due delle principali protagoniste di questoVip 4, conclusosi soltanto la settimana scorsa. Stiamo parlando dell'ultima live di Instagram diDi, che hanno intrattenuto i fan rispondendo alle loro domande in diretta, e raccontando un po' di più su come stiano trascorrendo i loro primi giorni di libertà a seguito della 'reclusione' nella casa delper ben tre mesi.Tra i tanti aneddoti riguardanti l'esperienza al GFVIP, oltre a quelli sulla convivenza con gli altri coinquilini, anche la già soprannominata 'Storiella del Phon', ossia l'utilizzo da parte di qualche concorrente in casa - del quale però nénéhanno voluto far il nome - ...

LegaSalvini : Mario Giordano non è certo intimorito dal governo del Grande Fratello. Ascoltate. ??VAI AL VIDEO COMPLETO:… - trash_italiano : Quel che è certo è che non avremo mai più un'edizione perfetta come quella del Grande Fratello Vip 2. - Linkiesta : Un altro discorso al paese convocato con metodo Grande Fratello e poi cancellato allo stesso modo, il decreto pubbl… - Oathkeepergirl : RT @bemygee: Cersei Lannister il più grande nemico della serie morta a causa di una tegola in testa abbracciata al fratello come i vecchi i… - alyssasecret104 : Amo i miei nonni, vado ogni giorno a trovarli, soprattutto in questo periodo perché hanno bisogno di aiuto, ma ieri… -