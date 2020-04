Eroi | guerre | catastrofi e #andràtuttobene | come se la passano le parole durante il

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020)si stanno comportando lenel tempo del Carogna-Virus? A guardare (e a leggere) anche superficialmente, ciò che salta all’occhio (e all’orecchio) è che certe, certe espressioni, stanno dilagando, alcune, determinate metafore ne scacciano altre, mentre ce ne sono che sembrano svanite. Per esempio, c’è qualcosa di intimamente perverso e vergognoso nel paragonare il tentativo di fermare la pandemia e di salvare più vite umane possibile a una guerra. Che è l’esatto opposto di questo.facevamo prima, chiamando le‘missioni di pace’. Anzi addirittura peggio. Un medico e un soldato non hanno nulla in comune: uno sta lì per salvare vite, l’altro per annientarle. Dunque chi metaforizza così sta, probabilmente, usando il linguaggio per mascherare la verità, per ...