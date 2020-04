Covid | il sindaco Lettieri annuncia la guarigione di un secondo acerrano

Iliklimited : RT @Spartaco67_: Covid ha fatto finora circa 100 mila morti: diecimila nella sola Lombardia, uno su 10 nel mondo! Un cimitero affollatissim… - salernopost : Anche oggi, a Pellezzano, pattugliamenti dall’alto con l’elicottero della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”… - user_tv : Montesarchio, Covid: terzo caso. Lo rende noto il sindaco Franco Damiano - raffaelebarki : @JorgeTrimy @NaDi_1075 @giorgio_gori È un atto intimidatorio. In questo caso è ancora una volta rivolto a Fazio, il… - VuonoGiggino : RT @Spartaco67_: Covid ha fatto finora circa 100 mila morti: diecimila nella sola Lombardia, uno su 10 nel mondo! Un cimitero affollatissim… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco

Corriere della Calabria

Per un certo periodo ci furono più migranti che residenti, qui a Pozzallo. Ma ora, da quando è arrivato il coronavirus, non ce la facciamo ad accogliere ancora”. Il sindaco Roberto Ammatuna guida uno ...residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale dell’Asl Roma 6, attualmente sono complessivamente 14, con un nuovo caso che si è aggiunto in queste ore. “Auguro a ...