Coronavirus, in Svezia 900 morti ma niente lockdown: “Così saremo al riparo dall’impennata che potrebbe verificarsi una volta revocate le chiusure totali” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il ‘caso Svezia‘ viene guardato con attenzione da altri Paesi, in primis i vicini scandinavi che sono stati i primi a decretare la ‘chiusura’ totale il mese scorso e ora si preparano a riaprire, lentamente. Nonostante i suoi 10.483 casi di Coronavirus su 10 milioni di abitanti e gli 899 morti, la Svezia continua a difendere il suo approccio ‘soft’ nella lotta al Covid-19, pur avvertendo l’opinione pubblica di aspettarsi migliaia di decessi nelle prossime settimane. Danimarca e Norvegia restano lontane dai 10 mila casi (rispettivamente 6.174 e 6.525, con meta’ della popolazione svedese) e la prossima settimana prevedono di riprendere la didattica nelle scuole primarie, mentre la curva dei contagi svedese ha subito un’impennata e sta crescendo rapidamente. Il premier Stefan Lofven, ha respinto le accuse di negazionismo, ... Leggi su meteoweb.eu VIDEO – Coronavirus? In Svezia 1000 morti ma si godono il sole

Coronavirus - italiano in Svezia : "Qui situazione surreale - continuano ad uscire e non rispettano le distanze. Dicono che l'Italia è un Paese di vecchi"

