Coronavirus in Francia | in quarantena un intero portaerei | la situazione 

enpaonlus : Coronavirus, Francia: si potrà uscire per adottare i cani e i gatti nei rifugi - Ilovepalermocalcio - SkyTG24 : Coronavirus, in Francia oltre 14mila morti. Attesa per discorso Macron - RaiNews : #coronavirus #covid19 Con rigide regole, la #Spagna prova a ripartire. Stasera discorso alla nazione di Macron - max65bo : RT @Virus1979C: In Francia nelle ultime 24 ore si sono contati 315 decessi per coronavirus, per un totale di 9.253 morti. A questi vanno ag… - UCSCEI : “In questa settimana pasquale vorrei ricordare con vicinanza e affetto tutti i Paesi fortemente colpiti dal coronav… -

Coronavirus Francia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Francia