Virus, 431 morti in un solo giorno: dato più basso dal 18 marzo (Di domenica 12 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza coronaVirus: il dato sui decessi è il più basso dal 19 marzo. I guariti sono in totale 34.211 (+1.677) Cala il numero delle vittime. Dallo scorso 19 marzo, i decessi sono tornati ad essere inferiore alle 500 unità: nelle ultime 24 ore infatti sono morte 431 persone (ieri i decessi sono stati 619) che portano il totale a 19.899. Si conferma invece il calo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 3.343, 38 meno di ieri. Diminuisce anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 27.847 persone (-297). Restano alti i numeri dei guariti: oggi si registrano altre 1.677 unità che fanno salire il totale a 34.211 (ieri +2.079). Ad oggi, ci sono 102.253 i positivi al coronaVirus nel Paese con un aumento di 1.984 unità (ieri si erano registrati 1.996 nuovi ... Leggi su ilgiornale Borrelli - coronavirus : solo 431 morti (19.899 in totale) - 1.948 positivi (totale 102.253) - 1.677 guariti (totale 34.211)

Coronavirus - il bollettino : 431 morti in un giorno - calano i pazienti in terapia intensiva

In Italia 🇮🇹, dall'inizio dell'epidemia di #Coronavirus, 156.363 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+4.09… - Da ieri 1.984 nuovi positivi, morti 431, 1.677 guariti... - Il virus in Italia, 431 morti nelle ultime 24 ore: è il dato più basso dal 18 marzo. #CoronavirusItalia - #coronavirus Corona virus: #Italia, 102253 positivi a test (+1984 in un giorno) con 19899 decessi (431) e 34211 gua…

Ultime Notizie dalla rete : Virus 431 Virus, 431 morti in un solo giorno: dato più basso dal 18 marzo ilGiornale.it Virus,Borrelli: calano ancora ricoveri

Lo riferisce la Protezione civile. Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi,-297 di ieri, e 71.063 in isolamento domiciliare. I morti rispetto a ieri sono 431,incremento più ...

Coronavirus, 1.984 nuovi casi: calano ancora i ricoveri

34.211 le persone guarite, 1.677 più di ieri. Sabato l’aumento dei guariti era stato di 2.079. 19.899 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 431. È l’incremento più basso da una settimana.

