Pasqua di lutto a Tricase | bimbo di otto mesi ucciso dal suo cane

E' una Pasqua di lutto a Tricase in Salento dove ha perso la vita un neonato di solo otto mesi. Il piccolo é stato azzannato alla testa dal cane che i genitori tenevano in casa, alla periferia del paese. L'animale sarebbe un corso. Il cane avrebbe aggredito il neonato sabato verso l'ora di cena, in giardino, quando erano presenti sia la madre che la nonna, che però non sono riuscite ad impedire la tragedia. Vana la corsa in ospedale. Vani i tentativi dei sanitari di salvare la vita al bambino che è morto subito dopo a causa delle profonde lacerazioni riportate alla testa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge. Il cane corso è stato posto sotto la sorveglianza del servizio veterinario della Asl di Maglie.

E’ una Pasqua di lutto a Tricase in Salento dove ha perso la vita un neonato di solo otto mesi. Il piccolo é stato azzannato alla testa dal cane che i genitori tenevano in casa, alla periferia del ...

