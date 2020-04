Il parroco sul campanile per dare la benedizione a Lazzate e Misinto (Di domenica 12 aprile 2020) Il parroco di Lazzate e Misinto, don Giancarlo Moscatelli, questa mattina è salito in cima al campanile della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Lazzate per impartire la benedizione sugli abitanti dei due paesi. L’evento, più unico che raro, è stato filmato e diffuso in diretta Facebook dalla pagina del Gruppo Culturale Cardinal Martini di … L'articolo Il parroco sul campanile per dare la benedizione a Lazzate e Misinto proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Perugia - messa e comunione ai fedeli in chiesa - bufera sul parroco : “Noi autorizzati”

Coronavirus - parroco mette la Madonna sull'Ape e benedice strade e case

Coronavirus - a Bibione parroco fa benedizione itinerante sul motocarro (Di domenica 12 aprile 2020) Ildi, don Giancarlo Moscatelli, questa mattina è salito in cima aldella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, aper impartire lasugli abitanti dei due paesi. L’evento, più unico che raro, è stato filmato e diffuso in diretta Facebook dalla pagina del Gruppo Culturale Cardinal Martini di … L'articolo Ilsulperlaproviene da Il Notiziario.

VingenzSuper : RT @maurorizzi_mr: Il nostro parroco, con l’aiuto dei vigili, ha messo su un furgoncino che gira per le vie diffondendo canti e preghiere l… - Cultitaly : @rtl1025 [12/4, 09:37] Dany secondo numero: - teologiacuore : Solenne Messa di Pasqua, in diretta sul Canale Facebook e YouTube (La Teologia del Cuore):… - teologiacuore : A tra poco, ore 10, con la Solenne Messa di Pasqua, in diretta sul Canale Facebook e YouTube (La Teologia del Cuo… - ufftursqdo : RT @comunesqdo: Il nostro parroco Don Luca ricorda che sul sito della parrocchia -