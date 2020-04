Elisabetta Canalis sul suo letto | l’intimo trasparente è un colpo al cuore

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 12 aprile 2020)meraviglia ancora tutti su Instagram. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo, la donna si è immortalata in un modo decisamente molto provocante, lasciando tutti a bocca aperta. Lei vive ormai negli Stati Uniti da un bel po’ di tempo e sta trascorrendo la quarantena forzata nella sua casa in California. Il suo fisico è caratterizzato dalla perfezione, infatti le sue curve mozzafiato tolgono il respiro nonostante non sia più una ragazzina. E le ventenni la invidiano. Per quanto riguarda invece il genere maschile, gli uomini si sono scatenati lasciando mi piace e commenti in quantità industriale. L’immagine in questione ha raccolto i risultati sperati dalla showgirl 41enne, che ha colpito nel segno. Molti follower hanno quasi rischiato di sentirsi male, anche perché Eli ha messo in evidenza soprattutto un ...